İki saatte 61 bin yıldırım düştü, 12 kişi öldü

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletine sadece iki saat içinde yaklaşık 61 bin yıldırım düşmesi sonucu en az 12 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Orissa Eyaleti Afet Yönetim Kurumu'na göre, başkent Bhubaneswar çevresindeki bölgelere cumartesi günü şiddetli yıldırımlar düştü ve bu durum öğleden sonraki gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında da devam etti.

Kuruma göre akşam saat 5'e kadar bulutlar arasında 36 bin 597 şimşek ve yere düşen 25 bin 753 yıldırım kaydedildi. İki veya daha fazla ayrı bulut arasında meydana gelen yıldırımlar şimşek olarak bilinirken, elektrik yükünün karaya hızlı bir şekilde boşalması yıldırım olarak adlandırılıyor.

Açıklamada, 8 büyükbaş hayvanın da bu yıldırım sağanağında öldüğü belirtildi.

Orissa yönetimi, yaslı ailelerin her birine 400 bin rupi (yaklaşık 129 bin TL) tutarında lütuf ödemesi yapılacağını açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Orissa'daki aşırı hava koşullarına ilişkin bir uyarı yayımlayarak fırtınaların muhtemelen perşembe gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Yıldırım çarpmaları, Bengal Körfezi üzerinde aktif olan ve gelecek 24 saat içinde alçak basınç alanına dönüşerek eyalette şiddetli sağanak yağışa yol açması beklenen siklonik bir sirkülasyon nedeniyle meydana geldi. IMD'nin bülteninde, yağışların ilerleyen günlerde yoğunlaşacağı belirtildi.

Kurum, pazartesi günü 7 bölge için turuncu alarm (şiddetli yağış) ve diğer bölgeler için sarı alarm verdi.

Pazar günü Orissa, eyalet genelinde 5 bin 300'den fazla yıldırım düşmesi kaydetti

Muson mevsiminde Hindistan'ın doğu kesiminde yıldırım çarpmaları epey yaygın olsa da tek bir günde görülen bu yüksek sayı emsalsizdi.

Araştırmalar, deniz seviyesindeki yükseliş nedeniyle bu yüzyılın sonuna kadar ölümcül yıldırım çarpmalarında yüzde 50 kadar büyük bir artış öngörüyor. Bu yıl şubatta Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, dünya genelinde toplam yıldırım olaylarında yüzde 43'lük bir artış yaşandı.

Isınan iklim, gök gürültülü fırtınalar gibi daha aşırı hava koşullarına yol açıyor. 2015'te Kaliforniya Üniversitesi tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, sıcaklıktaki her 1 santigrat derecelik yükseliş, yıldırım düşme sıklığını yüzde 12 artırıyor.

Hindistan hükümeti, fırtınayla ilgili bilgileri izlemek için Damini adlı bir mobil uygulama çıkardı.