İki Sanat, Bir Sergi
Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Kıbrıslı ressam Mustafa Çetin’le ülkemizin son dönem üretken yazarlarından Mustafa Kemal Çelik ortak bir sergide buluştular.
12/04/2021
Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Kıbrıslı ressam Mustafa Çetin’le ülkemizin son dönem üretken yazarlarından Mustafa Kemal Çelik ortak bir sergide buluştular.
Sanal olarak da gezilebilen PAST TO FUTURE adlı sergi ressam Mustafa Çetin’in 2001-2021 yılları arasında, Kanada’da yaşarken yaptığı resimlerin bazılarından ve Mustafa Kemal Çelik’in sergideki resimleri betimleyen şiirlerinden oluşuyor.
Ressam Çetin’e ait olan ÇETİN ART STUDIO/GALLERY çıkışlı PAST TO FUTURE sergisinde ressamın sanat hayatının yirmi yılını kapsayan bir dönemde yaptığı resimlerden seçtiği on altı adet çalışması yer alıyor. Birbirinden güzel resimlere ise şair/yazar Mustafa Kemal Çelik’in bazılarını ilk kitabı PiSTANBUL’dan, bazılarını yeni kitabı ‘Kendini Aynada Yanağından Öpme Sanatı’ndan hatırladığımız şiirleri eşlik ediyor. Bununla birlikte, sergideki bazı resimler için özel olarak kaleme alınmış olan (LONA MİSA gibi) şiirler de var.
İki sanatın kesiştiği bu güzel etkinlik ressam Mustafa Çetin’in resmî web sitesindeki eklentiden sanal olarak da gezilebiliyor.
https://mustafacetin.net/virtualexhibition/
LONA MİSA
şantiyede çalışıyorduk
ben kamyon sürüyordum
leonardo da vinci
bir kızı severdik ikimiz birden
ve bir kızı severken, ikimiz, birden…
anladık ki günler uzar
anladık ki yıllar üzer
anladık ki sonsuz evren
paralel
dedim ya, şantiyedeydik
cehennemin en üst katında
yalandan kim ölmüşlerin yanı
şiirden geçmişler caddesi
ölünce leonardo’yu yıkayıp
gömdüğümüz evin kubbesi
o da paraleldi
evet, ansızın öldü leonardo
gezegenlerin gezdiğini
lafazanların azdığını
yılın bin beşyüze vardığını
göremeden
Mustafa Kemal Çelik