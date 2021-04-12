İki Sanat, Bir Sergi

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Kıbrıslı ressam Mustafa Çetin’le ülkemizin son dönem üretken yazarlarından Mustafa Kemal Çelik ortak bir sergide buluştular.

Sanal olarak da gezilebilen PAST TO FUTURE adlı sergi ressam Mustafa Çetin’in 2001-2021 yılları arasında, Kanada’da yaşarken yaptığı resimlerin bazılarından ve Mustafa Kemal Çelik’in sergideki resimleri betimleyen şiirlerinden oluşuyor.

Ressam Çetin’e ait olan ÇETİN ART STUDIO/GALLERY çıkışlı PAST TO FUTURE sergisinde ressamın sanat hayatının yirmi yılını kapsayan bir dönemde yaptığı resimlerden seçtiği on altı adet çalışması yer alıyor. Birbirinden güzel resimlere ise şair/yazar Mustafa Kemal Çelik’in bazılarını ilk kitabı PiSTANBUL’dan, bazılarını yeni kitabı ‘Kendini Aynada Yanağından Öpme Sanatı’ndan hatırladığımız şiirleri eşlik ediyor. Bununla birlikte, sergideki bazı resimler için özel olarak kaleme alınmış olan (LONA MİSA gibi) şiirler de var.

İki sanatın kesiştiği bu güzel etkinlik ressam Mustafa Çetin’in resmî web sitesindeki eklentiden sanal olarak da gezilebiliyor.

https://mustafacetin.net/virtualexhibition/

LONA MİSA

şantiyede çalışıyorduk

ben kamyon sürüyordum

leonardo da vinci

bir kızı severdik ikimiz birden

ve bir kızı severken, ikimiz, birden…

anladık ki günler uzar

anladık ki yıllar üzer

anladık ki sonsuz evren

paralel

dedim ya, şantiyedeydik

cehennemin en üst katında

yalandan kim ölmüşlerin yanı

şiirden geçmişler caddesi

ölünce leonardo’yu yıkayıp

gömdüğümüz evin kubbesi

o da paraleldi

evet, ansızın öldü leonardo

gezegenlerin gezdiğini

lafazanların azdığını

yılın bin beşyüze vardığını

göremeden

Mustafa Kemal Çelik

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12/04/2021 13:24