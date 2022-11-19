İki sürücü de alkollü çıktı

Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, dün saat 23:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya karışan iki araç sürücüsünün de alkollü olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’dan verilen bilgiye göre, dün saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Yasin TUŞ (E 24), 144 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MA 983 plakalı salon araç ile çift şeritli yol içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmesi sonucu o esnada sağ şerit içerisinde, 112 mlgr alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Muhammet Sefa KALAY (E-20) yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Sefa KALAY ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren ÇELEBİ (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. MA 983 plakalı araç sürücüsü Yasin TUŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



19/11/2022 10:34