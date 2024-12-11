İki Toplum Barış İnisiyatifi ve destek veren örgütler eylem ve basın açıklaması yaptı

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve destek veren örgütler tarafından dün akşam basın açıklaması gerçekleştirilerek, "bölünmüşlüğün her iki tarafındaki sivil toplumun sesine kulak verilmesi ve tüm Kıbrıslıların acilen daha fazla geçişe ihtiyaç duyduğu" dile getirildi.



Ledra Palas Otel önünde 19.00’da yapılan basın açıklamasının ardından BM genel Sekreteri Antonio Guteress’e iletilmek üzere hazırlanan mektup Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis’e de verilmek üzere BM yetkilisine takdim edildi.

80 kuruluş tarafından hazırlanan ortak açıklamada özetle şunlara yer verildi:

“Liderlerin BM Genel Sekreteri ile New York'ta yaptığı toplantıdan iki ay sonra müzakere süreci çıkmazda kalmaya devam ediyor. Genel Sekreter'in iki tarafın pozisyonlarındaki boşluğu kapatmanın yollarını arama çağrısı, siyasi atmosferin olumsuz kalmasıyla cevapsız kalıyor. İki liderin Kıbrıs'ta bir araya gelip yeni kontrol noktaları açma olasılıklarını araştırma konusunda vardıkları anlaşma bugüne kadar uygulanmadı.

Bu ilerleme eksikliği, iş, eğitim, tıbbi sebepler, ticaret ve diğer ekonomik girişimler ve ortak projeler, sosyal etkileşim veya ortak faaliyetler planlamak için her gün tüm mevcut kontrol noktalarından geçen binlerce insanı ciddi şekilde etkiliyor.

İnsanlar, geçişi kolaylaştırmak için acil önlemler gerektiren mevcut kontrol noktalarında ciddi gecikmelerle karşı karşıya kalıyor. Ayios Dometios/Kermia kontrol noktasındaki bu tür önlemler uzun zamandır gündemde ve artık acilen uygulanması gerekiyor.

Lefkoşa'daki sınır hattının her iki yakasındaki trafik sıkışıklığını aşmalarına yardımcı olmak için yeni geçişler açılmalıdır.

Şu anda masada olan tüm kontrol noktaları, Mia Milia/Haspolat, Athienou/Pyroi-Louroujina/Akıncılar, Kokkina/Lefkoşa'daki Mağusa kapısı ve diğerleri, yukarıdaki zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Slovak Büyükelçisi'nin himayesinde bir araya gelen 14 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partisinin liderleri yeni kontrol noktaları açmaya çağıran ortak bildirisinden cesaret aldık. Bu ortak bildiri, ilgili yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından yayınlandı.

Bu ortak bildiriye imza atan tüm örgütler ve gruplar çabalarını sürdürmeye ve Ada genelinde daha fazla geçiş noktası açılması için azami baskı uygulamaya kararlıdır…”