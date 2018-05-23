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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi DİSİ’yi ziyaret etti

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23/05/2018

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi DİSİ’yi ziyaret etti
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu’yu ziyaret etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığın çözülmesi amacıyla gerçekleştirildi. Açıklamada, görüşme sonrasında taraarın Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ortak bir mücadele verme ve federal bir çözüme ulaşılabilmesi için çaba gösterme konusunda fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

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TAGS: İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, DİSİ, Averof Neofitu, ziyaret, haber
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