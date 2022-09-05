İki toplumlu çizim ve video yarışmasının başvuru süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP), genç ve çocuklar için tasarlanan çizim ve video çekim yarışması için başvuruş süresinin 19 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

UNDP’den verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yarışma, KKTC Cumhurbaşkanı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin kararıyla kurulan Kültürel Teknik Komite tarafından düzenlendi.

Açıklamada yarışma konusunun, adada bir kısmı Kültürel Miras Teknik Komitesinin çalışmalarıyla restore edilen kültürel miraslar olduğu ifade edildi.

Yarışma sonunda, yaratıcı fikirlerin iki atölye çalışması ile bir sergi ile sergileneceği kaydedilen açıklamada, atölye çalışması için eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşacak iki grup oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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05/09/2022 17:41