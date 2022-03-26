İki Toplumlu Eylem!
YENİ GEÇİŞ KAPILARININ AÇILMASI VE KIBRIS GÖRÜŞMELERİNİN YENİDEN BAŞLAMASI TALEBİYLE İKİ TOPLUMLU EYLEM
26/03/2022
Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’tan bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü, yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması talebiyle bugün eylem yapıyor.
Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanan örgütler saat 11.30'da Çağlayan bölgesinde bulunan eski Mağusa Kapısı’ya doğru yürüyüşe geçti.
Güney Kıbrıs’ta da bir grup siyasi parti ve örgüt Mağusa Kapısı Festival Parkı’nda toplanıp, yürüyüşe başladı.