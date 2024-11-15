İki toplumlu film festivali konusunda anlaşmazlık

Sözde “Maraş Belediye Meclisi’”nin yarın olağan üstü bir toplantı yaparak Gazimağusa Belediyesi ile birlikte düzenlemeyi planladığı iki toplumlu film festivali konusunda yaşanan tartışmaları ele alacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi sözde “Maraş Belediyesi’”nin, ELAM meclis üyeleri ve diğer üyeler tarafından, Gazimağusa Belediyesi ile birlikte iki toplumlu film festivali düzenlenmesine tepki göstermesi üzerine yarın sabah olağan üstü bir toplantı gerçekleştireceğini yazdı.

Festival davetiyesinde “Maraş Belediyesi”nin logosu dışında, “yasa dışı” olarak nitelendirilen Gazimağusa Belediyesi’nin logosunun da yer almasının tepkilere neden olduğunu yazan gazete, davetiyede ayrıca “Gazimağusa Rum Belediyesi” ifadesinin de yer aldığının fark edilmesi üzerine gerek DİSİ, gerekse DİKO, EDEK, ELAM ve DİPA’nın buna tepki göstererek “Maraş Belediye Başkanı”ndan izahat istediklerini belirtti.