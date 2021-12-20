İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nda Veysi Canateş birinci oldu
20/12/2021
III. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması tamamlandı. Yarışmaya toplam 49 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk, 182 fotoğrafla katıldı. Fotoğrafları, 29 Kıbrıslı Türk ve Rum jüri üyesi internet üzerinden değerlendirdi.
“Kahve saati” başlıklı fotoğrafıyla Veysi Canateş Birincilik Ödülü, “Ermu 1900” başlıklı fotoğrafıyla Maro Karava Kiprianu İkincilik Ödülü ve Ηarup Toplama” başlıklı fotoğrafıyla Mehmetali Karahasan Üçüncülük Ödülü alan yarışmacılar oldu.
Yarışmayla ilgili serginin açılışı 18 Aralık 2021 Cumartesi sabahı saat 11.00’de Lefkoşa’da Ledra Palas karşısındaki Chateau Status’de gerçekleştirilecek.