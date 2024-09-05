İki toplumlu öykü yarışması düzenleniyor

Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyindeki yazarlara yönelik iki toplumlu öykü yarışması düzenleniyor.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, son teslim tarihi 31 Ocak 2025 olan yarışmaya, 35 yaşını geçmemiş genç yazarlar katılabilecek.

Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği iş birliğinde, iki toplumdaki yazarlara yönelik düzenlenecek, serbest temalı yarışmaya çok sayıda öyküyle başvuru yapılabilecek. Yarışmaya, 25 sayfadan az 35 sayfadan fazla olmamak üzere Türkçe veya Rumca yazılmış tek bir uzun öyküyle de katılmak mümkün olacak. Öyküler tercihen Times New Roman 12 ve 1 buçuk aralıkla yazılacak. Gönderilen öykülerin daha önce bir yerde yayımlanmama şartı aranacak.

Öyküler 3 nüsha halinde "Dt. Tamer Öncül, Dr. Remzi Gönenç Sokak No:5 Etik Hastanesi, Ortaköy" adresine kapalı bir zarf içinde teslim edilecek. Zarfın üzerine “İki Toplumlu Öykü Yarışması” yazılacak, bir Rumuz ve dört rakamlı kod eklenecek.

Aynı zarfın içine konacak ikinci küçük zarfın dışına da aynı rumuz ve kod yazılacak, bu zarfta katılımcının adı ve soyadı, yaşı ve iletişim bilgileriyle ilgili bilgiler (Telefon, WhatsApp, e mail) bulunacak. Ayrıca bu bilgilere yaşla ilgili teyit için bir kimlik kartı kopyası da ekleyecek. Daha fazla bilgi için 05338832010 numaralı telefona ulaşılabilecek.

Öyküler her iki dilde 3 kişilik jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve her 2 dilden birinci gelenlerin öyküleri diğer dile de çevrilerek, ortak bir kitap olarak yayımlanacak.