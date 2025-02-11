İki toplumlu öykü yarışmasına katılım süresi uzatıldı

Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyinden iki yazarlar birliğinin iş birliği ile organize edilen iki toplumlu öykü yarışmasına katılım süresi Nisan sonuna kadar uzatıldı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kısa Öykü Yarışması”na 30 Nisan’a kadar katılınabilecek. Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği ve Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin Eylül 2024’de duyurusunu yaptığı “Kısa Öykü Yarışması”na 45 yaşını geçmemiş yazarlar katılabilecek.

Serbest temalı yarışmaya katılımcılar çok sayıda öykü ile de katılabilecekken, 25 sayfadan az 35 sayfadan fazla olmamak üzere iki dilden birinde yazılmış tek bir uzun öykü ile de katılmak mümkün olacak.

Öyküler her iki dilde üçer kişilik jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve her iki dilden birinci gelenlerin öyküleri diğer dile de çevrilerek ortak bir kitap olarak yayımlanacak.

Açıklamada, katılım koşulları ve iletişim bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

“Öyküler tercihen Times New Roman 12 , 1.5 aralık ile yazılmalıdır.

Öyküler üç nüsha halinde kapalı bir zarf içinde teslim edilmeli, üstüne 'İki Toplumlu Öykü Yarışması' yazılmalı, bir rumuz ve dört rakamlı kod eklenmelidir.

Aynı zarfın içinde konacak ikinci bir küçük zarfın dışına da aynı rumuz ve kod yazılmalı ve içinde şu bilgiler bulunmalıdır: Katılımcının adı ve soyadı, yaşı ve iletişim bilgileri (Telefon, WhatsApp, e mail)

Yaşla ilgili teyit için bir kimlik kartı kopyası da eklenmelidir.

Gönderilen öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.

Gönderim adresi: Dt. Tamer Öncül, Dr. Remzi Gönenç sok. No:5 ETİK HASTANESİ, Ortaköy

Daha fazla bilgi için başvuru telefonu: 05338832010.”