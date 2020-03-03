İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üçüncü kez toplandı

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi “Coronavirüs” gündemiyle bugün üçüncü toplantısını yaptı.

Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanlar yeni tip koronavirüse ilişkin (covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, liderlerin katılımıyla 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan ilk toplantı ile 20 Şubat 2020 tarihinde yapılan ikinci toplantıda Coronavirüs’ün Kıbrıs’ın her iki tarafında da henüz görülmemiş olması sebebiyle ülkeye dışardan girişin sağlandığı hava ve deniz limanlarında gerekli tedbirlerin alınması, buna karşılık kara geçiş kapılarında ise bu aşamada herhangi bir tedbirin alınmasına gerek olmadığı hususunda mutabık kalındığını anımsattı.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bugünkü toplantısında, Kıbrıslı Türk üyelerin, koşullarda herhangi bir değişiklik olmadığı halde tek yanlı bir kararla Rum liderliğinin dört kara geçiş kapısını bir hafta süreyle kapatma kararını sorguladığını aktaran Samani, Komitenin, mutabık kalınan uzman görüşü göz ardı edilerek alınan tek yanlı kararın, teknik veya bilimsel hiçbir gerekçesi olmadığını ifade ettiğini söyledi.

Meltem Onurkan Samani, Kıbrıslı Türk üyelerin ayrıca, önceki toplantıda alınan kararların geçerliliğini değiştirecek herhangi bir yeni gelişmenin olmamasına istinaden Kıbrıs Türk tarafında kara kapılarıyla ilgili herhangi bir karşı tedbir alınmasını gerekli görmediklerini de dile getirdiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum teknik komite üyelerinin söz konusu kararın, covid-19 salgınının Avrupa’da, özellikle İtalya’da yayılmaya başlaması sebebiyle artan risk ışığında alındığını öne sürmesinin, yüksek riskli bir bölge olan İtalya’dan Güney Kıbrıs’a doğrudan uçuşların devam ettiği bu dönemde ikna edici bir argüman olmadığını ifade eden Samani, ayrıca bu önlemin, Güney Kıbrıs’ta bir paniğe yol açtığının da gözlemlendiğini belirtti.

03/03/2020 20:16