İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ''Aedes'' istilacı sivrisinekle mücadele eğitiminin ilkini tamamladı

Sağlık Teknik Komitesi, Aedes istilacı sivrisinekleriyle mücadeleye odaklanan iki basamaklı eğitimin ilkinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

BM Kalkınma Programı tarafından organize edilen ve AB tarafından finanse edilen, aralarında sağlık çalışanlarının ve halkın da bulunduğu katılımcıların yer aldığı eğitimde, Aedes sivrisineklerinin davranışları, etkili gözetim ve izleme stratejileri, uygulanması ve korunma yöntemleri gibi konulara panellerde yer verildi.

BM Kalkınma Programından yapılan açıklamada, Ada'nın bazı bölgelerinde Aedes istilacı sivrisinekleri tespit edildiği ve bu sivrisinekler dünyanın birçok bölgesinde önemli halk sağlığı tehditleri oluşturduğu da kaydedildi.