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İki Toplumlu Dostluk Kupası Turnuvası düzenlendi

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23/09/2019

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İki Toplumlu Dostluk Kupası Turnuvası düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Uluslararası Barış Günü kapsamında iki toplumlu dostluk kupası turnuvası düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre,  turnuvaya KKTC ve Güney Kıbrıs’tan 3’er takım katıldı.

Karşılaşmalar 14 ve 22 Eylül tarihlerinde  Orfeas Stadyumu’nda, 15 ve 21 Eylül tarihlerinde  Yusuf Kaptan Stadyumu’nda oynandı.

Kıbrıs’taki ilk Dostluk Kupası, aynı hafta çerçevesinde AB Bilgi Merkezi’nin desteğiyle 2017 yılının Haziran ayında düzenlenmişti.

23/09/2019 19:41

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TAGS: iki toplumlu dostluk kupası turnuvası, AB, haber, kıbrıs
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