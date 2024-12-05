İki trafik kazası… Bir tutuklu

Girne-Lefkoşa ile Gönyeli-Boğazköy ana yolunda, bu sabah meydana gelen iki trafik kazasında hasar meydana geldi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 02.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen kazada, Buse Demir (K-30) 191 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RH 489 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, banket boyunca bulunan bahçe tellerine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapan araç sürücüsü Buse Demir, tutuklandı.

- Gönyeli-Boğazköy ana yolunda kaza

Gönyeli-Boğazköy ana yolunda, saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Halil İbrahim Şiranalı (E-58) yönetimindeki UE 811 plakalı araçla ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Oray Sitesi’nden ana yola dikkatsizce giriş yaptı. O esnada ana yolda seyreden Güner Erbaş (E-83) yönetimindeki EV 139 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

EV 139 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak takla attı ve tavanı üzerine devrildi. Güner Erbaş, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi ancak kendi isteğiyle hastaneye gitmeyi reddetti.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.