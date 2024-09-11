İki trafik kazası, üç yaralı

Girne ve Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazalarında toplam üç kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Fatmagül Ekiz (K-21) yönetimindeki RJ 631 plakalı araçla seyrettiği sırada

Akçay köyü yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak sete çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatmagül Ekiz ve araçta yolcu olarak bulunan Nigina Imomova (K-30), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde dün gece saat 22.00 sıralarında da kaza meydana geldi.

Sedat Düzce (E-22) yönetimindeki VT 689 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, önündeki aracı dikkatsizce solundan geçmeye çalışması sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Polatlı Sokağa dönüşe geçen Sinan Çolak (E-40) yönetimindeki LY 178 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Düzce, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde omurga kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste gözetim altına alındı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.