İki Trafik Kazasında İki Yaya Yaralandı

28 Ekim 2024 tarihinde ülkede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 24 ve 13 yaşındaki iki yaya yaralandı.

İlk kaza, saat 14:00 civarında Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde yaşandı. Huriye İNAY (19), YC 150 plakalı aracıyla kuzey istikametine doğru seyrederken, Posta Dairesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Rana BEDİR’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan Bedir, beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kazaya karışan araç sürücüsü Huriye İNAY tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkinci kaza ise aynı gün saat 18:00 sıralarında Tuzla’da meydana geldi. Mehmet Hindiyano Sokak üzerinde batı yönünde seyreden PE 264 plakalı aracın sürücüsü Özlem AYKUT (35), sağa dönüş yapan viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağında yürüyen 13 yaşındaki Acibe Su İFLAZOĞLU’na çarptı. Kafatasında çatlak teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, nöroloji servisinde müşahede altına alındı. Sürücü Özlem AYKUT’un da tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.