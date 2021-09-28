İki Trans Kadın Almanya Parlementosunda!

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28/09/2021

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İki Trans Kadın Almanya Parlementosunda!

Tessa Ganserer ve Nyke Slawik artık Almanya Parlamentosu’na seçilen ilk trans kadınlar! Ganserer’e göre bu Yeşiller Partisi ve aynı zamanda Trans özgürleştirici hareket ve tüm LGBTQ+ topluluğu için tarihi bir zafer.

İki trans kadının parlamentoya girmesi Almanya için önemli bir adım olsa da, kimlik belgelerinde isim ve cinsiyetin değiştirilmesi için yürütülen politika onur kırıcı olduğundan; Ganserer kimlik üzerindeki ismini ve cinsiyetini değiştirmeyi reddediyor.

28/09/2021 12:21
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TAGS: Trans Kadın, Almanya Parlementosu
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