İki Türk savaş gemisi halkın ziyaretine açılacak

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27/08/2023

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İki Türk savaş gemisi halkın ziyaretine açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki savaş gemisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açılacak.

Güvenlik Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) ve TCG Bartın (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapacakları belirtildi.

Açıklamada, “30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Bandırma (F-502) Korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) Korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır” denildi.” denildi.

27/08/2023 15:45
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TAGS: İki Türk savaş gemisi halkın ziyaretine açılacak
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