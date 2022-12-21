İki üniversite öğrencisi tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen Park Operasyonunda Nijerya uyruklu iki üniversite öğrencisi tutuklanırken, 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Stephen Egwin ve Innocent Ikpefu dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Duruşmada suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı açıklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adnan Kardeşler, aldıkları ihbar üzerine 20.12.2022 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir marketin park yerinde Park Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, park yerinde tespit edilen Stephen Egwin’in sırt çantasında 130 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının gözaltına alındığını, akabinde Girne’deki ikametgahında arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, operasyon esnasında evde bulunan Innocent Ikpefu’nun tasarrufunda da 100 gram daha uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Polis memuru Adnan Kardeşler, ikametgahta ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 11 bin 635 TL ve 180 Sterlin nakit para da bulunarak emare alındığını belirtti. Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini ifade eden polis, suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını söyledi. Alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis memuru Kardeşler, soruşturma kapsamında zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 18:03