İki ünlü ekonomist dolarda kritik tarihi açıkladı

Ekonomist Remzi Özdemir ve Evren Devrim Zelyut, TL mevduat programını değerlendirdi. Özdemir ve Zelyut, dolar/TL kuru için 3 Ocak tarihine dikkat çekti.

Dolar/TL kurundaki sert dalgalanmalar sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TL mevduat programını açıkladıktan sonra 18 TL'ye kadar çıkan dolar 12 TL'ye kadar geriledi.

3 OCAK'A DİKKAT!

Kur korumalı TL hesabı sistemi için de konuşan ekonomist Remzi Özdemir. “Hiç katılım yok diyemeyiz. Katılım var ama insanlar akın akın da gitmiyor. Bu hesaplara talep var, bu bir gerçek. Bu insanlar gerçekte ne zaman yüzleşecekler. 3 Ocak’ta. Peki, 3 Ocak’ta ne olacak? Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Enflasyonu yıllık bazda yüzde 27 bekliyorum. Çok ciddi. Çünkü döviz kurunda o korkunç artış aralık ayı enflasyonunu zirveye taşıyabilir. TÜİK bir sihirbazlık yapmazsa…” ifadelerini kullandı.

"ACI GERÇEKLERLE YÜZ YÜZE GELDİKLERİ ZAMAN..."

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, yeni sisteme tepki göstererek, “Bakan bize dangalak diyor. Ukala iktisatçılar diyor ama Ocak ayında enflasyon rakamı geldiğinde vatandaş hesabı, kitabı yaptığında ya biz bu işten ne anladık dediği zaman ne olacak? 70’lerde ne olduysa şimdi de aynısı olacak. Cicim ayları, bu bahar ayları bu neşeli günler, hayatın acı gerçekleriyle yüz yüze geldikleri zaman… Nedir bu acı gerçekler; hesap, kitap, matematik, FED, enflasyon yukarıya doğru giderken çuvallayacaklar…” dedi.

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22/12/2021 16:57