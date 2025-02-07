İki ünlü ismin benzerliği şaşırttı

Uzun süredir yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye dönen Saadet Işıl Aksoy geçen günlerde "İşim nedeniyle Amerika'da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim. Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Şimdilik İstanbul'da hayatına devam eden Aksoy, kendisi gibi oyuncu olan Hande Subaşı ile bir araya geldi. İki ünlü isim birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

"İNANMAZSINIZ AMA AYNI

O anı Instagram hesabından paylaşan Aksoy, "İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz" ifadelerini kullandı.