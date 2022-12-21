İki usta sanatçı: Kemal Sunal ve Münir Özkul

Münir Özkul 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde öğrenim gördü. Tiyatro hayatına Bakırköy Halkevi'nde başladı. Daha sonra profesyonel olarak İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi dönemin ünlü sanatçılarıyla sahnede yer aldı.1950 yılından sonra oynadığı sinema filmleri ile büyük bir şöhrete kavuştu.

Özellikle Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Hababam Sınıfı'nda oynadığı Kel Mahmut karakteriyle hafızalara kazındı. Ayrıca Adile Naşit ile oynadığı filmler büyük beğeni topladı. Neşeli Günler, Gülen Yüzler, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi ve Sev Kardeşim isimli sinema filmleriyle tarihe geçti. Bunun yanında Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu, Şaban ile Şirin gibi televizyon dizilerinde yer aldı. 1972 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 1988 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Özkul'a Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Ünlü oyuncu Münir Özkul, 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetti.

Kemal Sunal

Gülüşüyle seyircilerin hafızasında yer edinen Kemal Sunal, Türk sinemasının en çok filmde oynayan oyuncuları arasında yer alıyor.

10 Kasım 1944 tarihinde dünyaya gelen ünlü aktör, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım günü vefat etmesi dolayısıyla yeni yaşını 11 Kasım günlerinde kutladı.

En iyi Kemal Sunal filmleri, IMDB puanına göre; 'Kapıcılar Kralı', 'Çöpçüler Kralı' ve 'Kibar Feyzo' olarak sıralandı. 1991 yılında rol aldığı 'Varyemez' filminden 8 yıl sonra setlere dönen usta aktör, 1999 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'Propaganda' filminde 'Mehdi' karakteriyle izleyicisiyle buluştu. 2000 yılında ise 'Balalayka' filmi için bir kez daha kamera karşısına geçmeye hazırlanan Kemal Sunal, filmin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 23:06