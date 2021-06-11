İki Viking savaşçısının kalıntıları Danimarka Ulusal Müzesi'nde

Bin yıldır ayrı olan aynı aileye mensup iki Viking savaşçısının kalıntıları, DNA analizlerinin ardından akraba olmalarının anlaşılması üzerine Danimarka Ulusal Müzesi'nde yeniden bir araya getirildi

euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Vikinglerin Avrupa'daki hareketlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Kuzey Denizi'nin iki yakasındaki arkeologlar tarafından 8'inci yüzyıldan 12'inci yüzyıla kadarki dönemi kapsayan DNA haritalandırması, iki savaşçının akrabalık bağını tesadüfen ortaya çıkardı.

Danimarka Ulusal Müzesi'nden arkeolog Jeanette Varberg, "Bu büyük bir keşif çünkü artık Avrupa'daki hareketlerini ve zamanı bir aile üzerinden takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Vikinglerden biri, 11'inci yüzyılda 20'li yaşlarında İngiltere'de başından aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti. Ardından Oxford'da bir toplu mezara gömüldü.

Diğeri ise 50'li yaşlarında Danimarka'da öldü ve Danimarka'da gömüldü. İskeletinde savaşlarda görev aldığını gösteren yara izleri vardı.

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11/06/2021 14:54