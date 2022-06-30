İki yangın söndürme uçağı Güney Kıbrıs’a ulaştı

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30/06/2022

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İki yangın söndürme uçağı Güney Kıbrıs’a ulaştı

Güney Kıbrıs’ın yangınla mücadele çerçevesinde İspanya’dan kiraladığı iki adet “Air Tractor” tipi yangın söndürme uçağı dün Güney Kıbrıs’a ulaştı.

Fileleftheros gazetesi, iki adet “Air Tractor” yangın söndürme uçaklarının dün Güney Kıbrıs’a ulaştıklarını ve Cumaya kadar operasyona çıkmaya hazır hale geleceklerini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın şu anda sahip olduğu yangın söndürme hava araçlarının sayısının, “Air Tractor” uçaklarıyla birlikte 6 olduğunu da vurguladı.

30/06/2022 14:40
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