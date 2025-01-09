İki yasa tasarısı, bir yasa önerisi ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün Komite Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı. Toplantıda, iki yasa tasarısı, bir yasa önerisi ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, “Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Poliçeler (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil)” ve “Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

İlk olarak Poliçeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele alan Komite, önerinin genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak, Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Bankalar Birliği’nden yetkililer de katılarak, konu ile ilgili görüşlerini Komiteye sundu. Komite toplantısında ayrıca, öneri sahibi olarak Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil de yer aldı.

Komite ikinci olarak, “Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüşmesini tamamladı. Komite, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Komite son olarak “Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da yer aldı.