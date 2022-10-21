İki yaşında sürekli aynı ismi tekrarlamaya başladı... Annesi araştırınca korkunç gerçekle karşılaştı

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşanan tuhaf, tuhaf olduğu kadar da ürkütücü olay, televizyon yapımcılarının ilgisini çekip haber videolarına konu olunca bir anda gündeme bomba gibi düştü. 5 yaşındaki bir çocuğun ağzından çıkan cümleler adeta duyan herkesin tüylerini diken diken etti.

Şimdi 5 yaşında olan küçük Luke'un annesi Erika, oğlunun daha iki yaşındayken kendisine anlattığı şeyler karşısında dehşete kapılmış.

Erika, Ohio'da yayın yapan Fox 2 adlı televizyon kanalına oğlunun daha küçücük bir bebekken Pam adında bir kadından bahsetmeye başladığını, ancak ailenin bu isimde kimseyi tanımadığını söyledi.

OĞLUNUN ANLATTIĞI ŞEYLERE İNANAMADI!

Erika Ruehlman, oğlu Luke, Pam adında gizemli bir kadın hakkında konuşmaya başladığında korkmaya başladığını söyledi. Ve Luke’un inanılmaz hikâyesini anlattı.

Oğlunun anlattıkları yüzünden kafası karışan kadın, çocuğa sürekli bahsettiği bu Pam adındaki kadının kim olduğunu sorduğunda aldığı cevap karşısında afalladı.

Luke annesine döndü ve “Ben Pam’dim dedi.”

"BEN ESKİDEN PAM'DİM"

Erika, duyduğu şeye inanamadı. Luke anlatmaya devam etti:

“Eskiden öyleydim ama öldüm ve cennete gittim. Sonra geri geldim, ben artık bir bebektim ve sen bana Luke adını verdin.”

Luke, 1993 yılında gerçekleşen bir yangından kurtulmak için bir binadan atladığını ve bu şekilde öldüğünü iddia ediyordu.

Erika, oğlunun sık sık geçmiş hayatından 'hatırladığı' diğer ürkütücü ayrıntıları da anlattı.

“Kızken saçlarım siyahtı demişti Luke. “Kızken böyle küpelerim vardı”.

BU AYRINTILARI BİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ...

Erika'ya göre, oğlunun bahsettiği bu olağanüstü ayrıntıları kendisinin öğrenmiş olması mümkün değildi. Hiç bilmediği bir geçmişe dair doğru detaylardan bahsediyordu.

Bu yaşananların ardından Luke'un annesi, Chicago'da, 1993 yılında Paxton Oteli'nde çıkan bir yangında ölen Pamela Robinson'dan bahseden eski bir Haber keşfetti.

Pam Robinson, otel yangınında hayatını kaybeden 19 kişiden biriydi…

Anne, oğlunun sık sık, akrabalarını görmek için Chicago'ya giden bir trende seyahat ettiğini, ancak hakkında hiçbir şey bilmediği bu şehir hakkında bir sürü ayrıntıyı bildiğini anlattı.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Ruehlman ailesi, yapımcıları Luke'un şok edici iddialarını da araştıran Paranormal soruşturmalar TV programı “Çocuğumun İçindeki Hayalet” programına katıldı.

Çekimler sırasında Luke'a, biri rahmetli Pam Robinson da dahil olmak üzere, 30'lu yaşlarında farklı siyah kadınların olduğu tam sayfa resimler gösterildi.

Çocuktan Pam'i göstermesi istendi ve Luke, doğru kadını seçmeden önce hiç tereddüt etmedi.

PAM'İN AİLESİ KONUŞMAK İSTEMEDİ

Erika, sonunda aile üyeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Pam'in ailesiyle iletişime geçmek istedi.

Oğlu ve Pam arasında, ortak Stevie Wonder sevgisi ve klavye çalma da dahil olmak üzere garip benzerlikler keşfetti.

Ruehlman'lar ürkütücü hikayelerini paylaşmaya açıktı, ancak Pam'in ailesi yorum yapmaktan kaçındı.

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21/10/2022 09:21