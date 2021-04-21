İki yeni bakanlık kuruldu…

Türkiye’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirilirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.

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21/04/2021 01:32