İki yıl sonra yakalandı

Lefkoşa’da 2020'de yaşanan laptop hırsızlığıyla ilgili olarak aranan zanlı Ercan'dan çıkış yapmak isteediği esnada tutuklandı

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı J. T. M. A. " Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 12.10.2020 tarihinde Hamitköy'de bir araç içerisinden laptop sirkat ederek Mağusa'da faaliyet gösteren bir bilgisayar dükkanında satmak istediğini belirtti.

Polis, dükkân sahibinin durumu fark edip şüphelenmesi üzerine polis arayacağını belirttiğini ve zanlının dükkândan hızlıca kaçtığını anlattı. Polis, zanlının 03.02.2022 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapmak istediği esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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04/02/2022 13:34