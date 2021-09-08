İkili ilişkiler geliştiriliyor

İkili temaslar yapmak üzere Kırgızistan da bulunan Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu resmi ziyaretlerine dün de devam etti.

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Zökbilen ve Genel yönetim kurulu başkanı Mete Topçu başkanlığındaki heyet dün Kırgızistan spor genel müdürlüğünü ziyaret ederek müdür Kayrat Iymanaliyev ile görüştü ardından Kırgızistan Milli Olimpiyat Komitesi ziyaret edildi.

Gökbilen “İlişkiler gelişmeli” Spor bakanlığı'na ziyarette konuşan Federasyon başkanı Eyüp Zafer gökbilen iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için burada bulunduklarını belirterek kabul için teşekkür etti. Topçu “Kırgızistan takımlarını KKTC’de görmek istiyoruz” Genel yönetim kurulu başkanı Mete Topçu da iki ülke arasındaki ilişkilerin bu tür organizasyonlarla pekiştiğine dikkat çekerek Kırgızistan takımlarını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmek istediklerini söyledi.

İymanaliyev “bu tür organizasyonlar çoğalmalı” Kırgızistan spor genel müdürü Kayrat İymanaliyev ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetini Kırgızistan'da görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek iki kardeş ülkenin her zaman için ikili ilişkileri yapması gerektiğine vurgu yaptı ve bu organizasyonların daha da çoğalması gerektiğini söyledi.

Şarşanbek “daha fazla sportif temas yapmalıyız” Kırgızistan milli olimpiyat komitesi başkan yardımcısı Sharshen Kasenov ise kabulde duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daha fazla sportif ilişkiler içerisine girmek istediklerini söyledi.

Yakın zamanda basketbol takımının Kuzey Kıbrıs'a gittiğini söyleyen Kasenov Taekwondo takımını Kırgızistan’da görmenin kendilerini sevindirdiğini belirtti. Kafile daha sonra Kırgızistan Süper Lig takımlarından Dordoi takımının sportif tesislerini gezerek bilgi aldı

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08/09/2021 15:58