Hisse senedi, endeks, döviz vb. seçeneklere ‘’aktifler’’ adı verilmektedir. İkili opsiyonun tanımı ise, seçilen aktiflerin üzerinde belli bir süre zarfı içerisinde iki seçenekli işlem yapma yetkisidir. Karışık borsa ve finansal kavramların içerisinde bulundurduğu yüksek riskler, insanları bazı durumlarda korkutmaktadır. İkili opsiyon 1 ise bu riski tamamen azaltmaktadır. Bu ikili opsiyonun temel amacı seçilmiş olan aktifin, piyasa genel durumuna göre belirlenen bir öngörüde bulunulmasıdır. Bu öngörü doğrultusunda sonuçlar açıklandığı zaman %70 ila %85 oranı arasında kâr elde etmek ikili opsiyonun temel amacıdır. Örnek verecek olursak altın üzerinde ikili opsiyon ticareti yapmak istediğinizi varsayalım. Bu altını satın almanıza gerek duyulmadan, birkaç saat içerisinde altının yükseleceğine ya da düşüşe geçeceğine dair yatırım yaparsınız. Tahmin doğru olursa iki kat kazanca sahip olursunuz. İkili opsiyon püf noktalarının ilk maddesi budur. Forex ticaretindeki gibi yüksek riskler barındırmamaktadır.

İkili Opsiyon İşleri: Emtia, endeks, döviz, hisse senedi ve yabancı paralar gibi belirlenen bir vade içinde oluşturulacak hedef tahmini, fiyat tahmini gibi beklentiler sonucu para kazanabileceğiniz bir platformdur. Forex ticaretinde olduğu gibi yüksek riskleri barındırmaz fakat yine de sabırlı olunmadığı takdir de zengin olma hayali yerini bataklığa da bırakabilmektedir. Bu kaldıraçlı yatırım amacında diğerlerinde olduğu gibi mantıklı hareket etmek gerekmektedir. Diğerlerine nazaran riskinin daha az oluşu insanlar üzerinde para kazanma hırsı oluşturmaktadır. Her daim dikkatli olmakta fayda vardır. Büyük yatırıp büyük kazanmak isterken büyük zararlara sebep olabilirsiniz. Küçük meblalar yatırıp eğlencesine zaman geçirmek her zaman tavsiyemizdir.

İkili Opsiyon Ticareti: İkili Opsiyon ticareti, güncel piyasalar arasında en popüler hale gelmiş olan bir ticaret şeklidir. Günümüzde sosyal platformlarda da İkili opsiyon nedir yorumları adı altında açılmış binlerce konu başlığı bulunmaktadır. İkili opsiyon ekşi sözlük başlıkları altında da kullanıcılar gerekli bilgileri entry olarak girmişlerdir. İkili opsiyon ticareti basit bir kullanım kolaylığı sunduğu için yatırımcılar arasında çok fazla kullanılmaya başlanmıştır. Riskli ve karmaşık yapısı olan Forex ticaretine rakip olarak görülen bu ticaret için, başlıca birçok İkili Opsiyon siteleri bulunmaktadır.

Klasik olarak bahsetmek gerekirse; ticarette bilindiği gibi kâr sağlanan oran satılan malın vermiş olduğu hizmeti olarak bilinir. Fakat ikili opsiyon ticaretinde piyasa ile alakalı koşullarda bir tercih yaparsanız, kazancınız her daim garanti olacaktır. Yatırılacak miktarı kendimiz belirleyebildiğimiz için kayıp durumlarında yatırmış olduğumuz miktardan daha fazlasını kaybetmemiş olacağız. Üstelik bazı ikili opsiyon siteleri bu zararın %10 ila %20 arasını kaybeden kullanıcılarına geri ödeyerek tekrar yatırım yapabilme olasılığı sağlamaktadır.

İkili Opsiyon ticaretinin içerisinde ‘’Aşağı Opsiyon’’ ve ‘’Yukarı Opsiyon’’ adı altında iki opsiyon bulunmaktadır. İkili Opsiyon mağdurlarından olmamak için bu iki butonu doğru kullanarak düşük miktarlar yatırıp yüksek kazançlar elde edebilmemiz mümkündür. Bir sonraki yazımızda ikili opsiyon hileleri başlığından da söz edeceğiz. Kısaca ikili opsiyon; %72 ile %85 arasında sabit kâr oranı sunmaktadır.

Bununla birlikte Binomo hakkın da küçük bir bilgilendirme, Binomo 2014 yılı itibariyle faaliyet göstermeye başlamış olan ikili opsiyona ait bir sağlayıcıdır. Seyşeller ülkesinin merkezine ait olan bu kuruluş, Broker Tiburona Corporation Limited şirketinin yan kuruluşudur. Şirketin adresi ‘’A Suite Tiburon Corporation Limited; Francis Rachel Street, Sound and Vision House ikinci kat, Victoria Seyşeller’’ olarak belirtilmiştir. Şirketi gün içerisinde İngiltere üzerinden +1, Nijerya üzerinden ise +XNUMX numarası üzerinden aranılabilmektedir. Ayrıca Binomo ülkemizde yasal değildir.

KAYNAK: kredivepara.com

07/11/2019 11:01