İkin serbest bırakıldı!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda tespit edilen ve mazot olduğuna inanılan 2 bin 850 litre akaryakıt ile ilgili olarak tutuklanan İşletme Müdürü Mehmet Halis İkin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Akaryakıt depolama, nakliye ve satış yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı İkin, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Gümrük cezası 1 milyon 600 bin TL…

Meselenin tahkikat memuru, 30 Ekim 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde yapılan aramada “İzinsiz akaryakıt depolama” suçuna bağlı olarak 3 adet 1’er tonluk su deposu içerisinde mazot olduğuna inanılan 2 bin 850 litre akaryakıt, sayacı ve pompasının tespit edildiğini açıkladı. Ayni gün işletme müdürü olarak görev yapan zanlı Mehmet Halis İkin’in tutuklandığını ve 31 Ekim 2018 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 2 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan tahkikat memuru, bu süre içerisinde birçok ifade temin edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, ayrıca yürütülen tahkikat kapsamında konu mazotun Mersin Limanındaki bir benzin istasyonundan fatura karşılığı alınarak KKTC’ye getirildikten sonra konu depolara konulduğunu ve Yonpaş Ltd.’nin araçlarına aktarılarak kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, bu nedenle “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçunun da ortaya çıktığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yine iki günlük süre içerisinde Jeoloji ve Maden Dairesi’ndeki yetkililerle görüşmeler yapıldığını ifade eden tahkikat memuru, konu yakıtlardan inceleme maksatlı 3 numune alındığını belirtti. Tahkikat memuru, ayni zamanda tespit edilen sayacın uzman tarafından incelendiğini ve sayaçta tespit edilen 668 bin 050 litrelik işlemin aslında yarı işlem olduğu yani 334 bin 025 litre olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen litre miktarının Mağusa Gümrük Dairesine bildirildiğini söylen tahkikat memuru, Gümrük Dairesinin belirlediği miktarın karşılığındaki gümrük cezasının 1 milyon 600 bin TL olduğunun öğrenildiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Halis İkin’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 50 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.