İkinci bir düzenlemeye kadar ateşli piknik yasaklandı!

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30/04/2021

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İkinci bir düzenlemeye kadar ateşli piknik yasaklandı!

Orman Dairesi, ormanlarda yangın tehlikesinin arttığı uyarısında bulunarak, vatandaşlara yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ada genelinde izinlendirilmiş olan ateşli/ateşsiz piknik alanları dahil olmak üzere ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli pikniğin yasaklandığı bildirildi.

Orman dairesinden yapılan açıklamada “Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından ‘Orman Yangın Hattı Alo 177’ Orman Dairesine, polis yangın ihbarı hattı ‘Alo 199’ itfaiyeye ve ‘Alo 101 Sivil Savunma İhbar hattına’ bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir” ifadelerine yer verildi.

30/04/2021 18:24
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TAGS: mangal, piknik, ateşli, yasak, haberkibris
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