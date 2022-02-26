İkinci cemre suya düştü mü, hangi tarihte düşecek?
Cemre nedir, cemre düşmesi ne anlama geliyor? Halk arasında cemre havaya, suya, toprağa düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İşte, 2022 cemre tarihleri...
26/02/2022
Cemre, baharın habercisi, doğanın uyanışı olarak bilinir. Her yıl şubat ayında havaya, toprağa, suya düştüğü kabul edilir. İlk cemre ise havaya 19-20 Şubat'ta düştü. Cemre suya ne zaman düşüyor?
CEMRE DÜŞMESİ TARİHLERİ 2022
İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü de 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ anlamına geliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.