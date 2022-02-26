İkinci cemre suya düştü mü, hangi tarihte düşecek?

Cemre nedir, cemre düşmesi ne anlama geliyor? Halk arasında cemre havaya, suya, toprağa düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İşte, 2022 cemre tarihleri...

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26/02/2022

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İkinci cemre suya düştü mü, hangi tarihte düşecek?

Cemre, baharın habercisi, doğanın uyanışı olarak bilinir. Her yıl şubat ayında havaya, toprağa, suya düştüğü kabul edilir. İlk cemre ise havaya 19-20 Şubat'ta düştü. Cemre suya ne zaman düşüyor?

CEMRE DÜŞMESİ TARİHLERİ 2022

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü de 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ anlamına geliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

26/02/2022 14:15
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TAGS: İkinci cemre, mevsim, haber
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