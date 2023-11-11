İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bombayı ateşe attılar, sonuç korkunç oldu

Polonya'nın Sochaczew kasabasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ormanda ateşe veren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Sochaczew kasabasında gece saatlerinden akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece yarısına doğru kasaba yakınlarındaki bir ormanda şiddetli patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde 1 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yaralı halde bulunan diğer kişi ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin küçük çaplı yangını söndürmesinin ardından polisin yaptığı inceleme sonucu patlamanın nedeni ortaya çıktı.

İsimleri açıklanmayan 26 yaşındaki iki şahsın ormanda buluşarak ateş yaktığı, daha sonra buldukları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ateşe attıkları ve şiddetli patlama meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın yol açtığı sarsıntının 15 kilometre uzaklıktan hissedildiği, olay yerine birkaç kilometre uzaklıktaki bazı evlerin ise camlarının kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahsın ise sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.