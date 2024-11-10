İkinci el giysiler tehlike saçıyor

Son yıllarda daha ucuz ve çevre dostu bir tercih olması nedeniyle ikinci el giysilere dünyanın her yerinde ilgi arttı.

Ancak büyüyen bu pazarda “mikrop tehlikesi” ortaya çıktı. İngiltere’deki Leicester Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Primrose Freestone, ikinci el kıyafetlerin “mikrop içinde yüzdüğü” konusunda uyardı. Bu mikroplar arasında ayak mantarından ishale kadar birçok rahatsızlığa neden olabilen bakteriler, virüsler bulunduğunu belirten Freestone, “İkinci el giysi alanlar, onları çok iyi dezenfekte etsinler” dedi.