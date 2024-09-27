İkinci haftanın perdesi Lefkoşa’da açılıyor

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27/09/2024

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İkinci haftanın perdesi Lefkoşa’da açılıyor

Aksa Süper Lig’de 2. Haftanın açılış maçında bu akşam Atatürk Stadı’nda lige mağlubiyetle başlayan iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Futbol Liglerinin 2. Haftası bugün oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasıyla başlıyor. Aksa Süper Lig’de iki gece maçının oynanacağı 2. Haftada bu akşam Atatürk Stadı’nda lige mağlubiyetle başlayan iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek. 


 

27/09/2024 09:16
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