İkinci haftanın perdesi Lefkoşa’da açılıyor
27/09/2024
Aksa Süper Lig’de 2. Haftanın açılış maçında bu akşam Atatürk Stadı’nda lige mağlubiyetle başlayan iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek
Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Futbol Liglerinin 2. Haftası bugün oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasıyla başlıyor. Aksa Süper Lig’de iki gece maçının oynanacağı 2. Haftada bu akşam Atatürk Stadı’nda lige mağlubiyetle başlayan iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek.
27/09/2024 09:16