İkinci Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası yapıldı

İkinci Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası bugün yapıldı. Raşit Özsağlam’ın oğlu Muhittin Özsağlam tarafından organize edilen tavla turnuvasına Yiğitler Köyü Festival Alanı’nda yapıldı.

Tavla turnuvasında dereceye giren kişilere ödülleri taktim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ile birçok müsteşar ve müdür de etkinliğe katıldı.

Bu arada, İkinci Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası'na Akdeniz Kıbrıs Hospital, Eylül Ertürk Medikal Estetik ve Güzellik Kliniği ve Minoxfen Investment sponsor oluyor.

Raşit Özsağlam Kimdir?

Lefkoşa’ya bağlı Yiğitler köyünün sevilen muhtarı Raşit Özsağlam, 70 yaşında yaşadığı kerpiç evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Yiğitler köyünün 27 senelik muhtarı olan Özsağlam 3 çocuk babasıydı.Özsağlam’ın adı turnuvalarla yaşatılmaya devam edecek.