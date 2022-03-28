İkinci Takımımız, 7. oldu

KKTC Cimnastik Federasyonunun İkinci Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Minik Kızlar Müsabakası, İkinci Liginde başarıyla mücadele etti.

Hira Nur Aydın, Nefes Şakir, Sır Mutlu, Varvara Pankratova ve Eylül Bulut yer aldığı KKTC Cimnastik Federasyonunun İkinci Takımı, şampiyonayı 7. sırada tamamlamayı başardı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu elde edilen dereceyle ilgili değerlendirmesinde Her iki takımımız da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmişlerdir. Alınan sonuçlar Kasım ayında yapılacak olan 2. etap müsabakaları öncesinde bizleri çok mutlu etmiştir.

Bu başarının kazanılmasını sağlayan çocuklarımızı, antrenörlerimizi, ailelerimizi ve emeği geçen herkesi kutlarız.” ifadelerini kullandı.

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28/03/2022 14:49