İkinci turda desteği Tatar’a...

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için yarışan ve yarışı 4’ncü tamamlayan Sunat Atun 2’nci turda desteğinin Ersin Tatar’a olduğunu açıkladı.

Atun'un açıklaması şöyle: Üyesi olmaktan, bünyesinde ülkeme ve halkıma hizmet vermekten gurur duyduğum Ulusal Birlik Partisi 21’nci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan adayı oldum. Her şeyden önce bana gösterilen ilgiye, fikirlerime ve projelerime verilen desteğe teşekkür ederim.

Genel Başkan adayı olma kararıma esas teşkil eden unsur, dürüst, düzgün ve çalışkan bir parti yönetimi oluşması, bir parti liderliği tavrı ortaya konulması idi.

Partimizde tüm bunlara dair ciddi bir boşluk var olduğu kanaatine çok uzun süredir sahiptim. Bu bağlamda da ailem, yakın çevrem ve siyasi alanda birlikte hareket ettiğim, beni destekleyen insanlarla istişarelerde bulunarak gereken değişimin getirilmesine liderlik etmeyi kendime görev bildim.

Benim için her zaman fikirler, inandığım değerler, projeler halka hizmet anlayışımın temelini oluşturmuştur. Kurultay sonucu ortaya çıkan tabloyu doğru değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Parti tabanımız çok ağırlıklı olarak işaret ettiğim yönde bir değişime gidilmesi yolunda irade ortaya koymuştur. Parti tabanımız UBP’nin bir an önce iktidara gelmesini ve ekonomik sorunlara çare bulmasını talep etmektedir. Dolayısıyla gün boyunca, ailem, yakın çalışma arkadaşlarım, danışmanlarım ve bana destek olan insanlarla gerekli değerlendirmeleri yapmış bulunuyorum. Müteakiben ise Sayın Ersin Tatar’la yaptığımız görüşmede bu sahip olduğum fikirler, değerler ve projelerimle ilgili olarak hedef birliğinde olduğumuzu müşahade ettim.

Bütün bu temaslarımın sonucunda ise % 37.1 oy oranı alarak Genel Başkanlık seçiminde başarılı olan Sayın Ersin Tatar’a ikinci turda tam destek sağlamayı kararlaştırmış bulunmaktayım. Sürecin partimize, devletimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla.