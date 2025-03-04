İkinci yarı başladı

Tuborg Darts Süper Lig’inde ikinci yarının ilk maçları dün (Pazartesi) akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü’nün evinde Cihangir Spor kulübü ile karşılaştığı gecede seyir zevki yüksek bolca 180’in atıldığı karşılaşmadan 12-4 galip gelen Minareliköy Spor Kulübü liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Averaj ile ikinci sırada olan Gönyeli Darts Birliği, evinde Güzelyurt Darts Birliği ile karşılaştığı ve toplamda 5 adet 180’in çıktığı maçta gülen taraf 12-4 ile Gönyeli Darts Birliği oldu.

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü deplasmanda Alsancak Yeşlilova Spor Kulübü’nü üstün bir oyun oynayarak 12-4 mağlup etmesini bildi ve averaj ile üçüncü konumunda yerini korudu.

Gecenin son maçı olan Gönyeli Derbisinde, Fota Darts Derneği ile Gönyeli Spor Kulübü karşılaştı. Karşılaşmadan 11-5 galip ayrılan Fota Darts Derneği, Gönyeli Spor Kulübünü ateşe hattına attı.

Gönyeli Darts Birliği - Güzelyurt Darts Birliği : 11-5

Fota Darts Derneği - Gönyeli Spor Kulübü : 11-5

Alsancak Y.S.K. - Gönyeli Av.Atıcılık Kulübü : 4-12

Minaraliköy S.K. - Cihangir S.K. : 12 -4