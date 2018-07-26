İkiyüzlü Çavuşoğlu…

CAS olayı geldi, çalışanlar aylardır ödenmeyince, ülkenin gündemine oturdu.

Şu anda CAS’ın havaalanında hizmet verdiği tek bir uçak yok.

137 çalışanı var.

2017 yılında 4.5 milyon TL gelir elde etmiş…

Yani 4.5 milyon TL…

1 milyon dolar…

Bu geliri elde edecek potansiyeli ortaya koymuş ama…

Sıkı durun…

Sadece maaş gideri 5 milyon TL…

Şimdi biz bu performansın devamını istiyoruz.

Mümkün değil.

Ortada ciddi raporlar var.

Hukuki görüşler var…

CAS, asla ve asla kamu kurumu değil.

Hisselerin bir kısmı batan eski bir kurumda…

Diğeri de o dönem, HAVAŞ’tan alınarak, Serdar Denktaş’ın arkadaşı Güvenç Çantaş’a verilmiş.

Çantaş, zaman içerisinde bu hisseleri devlete devretmesi gerektiği yerde…

Muhatap bulamamış…

Mali kriz büyüyünce…

Devretmek istediği UBP’li bakanlar, Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst, “savcılık görüşünü” gerekçe göstererek, devralmak istememiş.

Ortada yüklü borçlar var.

Personele…

Devlete vergi…

Sosyal Sigorta İhtiyat Sandığı…

3 milyon TL civarında T&T alacaklı…

Bilanço borçla dolu…

Peki, 70 civarında personelle, günde 25- 30 uçağa hizmet veren CAS…

Nasıl oldu da, 137 personel ile, sıfır uçağa hizmet verir duruma geldi?

Tamamen ikiyüzlülük yüzünden…

Nasıl mı?

Anlatayım…

Fikret Çavuşoğlu, az sayıda yöneticiye nasip bir ballı sözleşme ile CAS’ta görev yaptı. Bir kuş sütü içip, parasını CAS’a ödetmemiş…

İşlerine geldiği gibi söğüşlediler

Soru şu aslında…:

CAS, kamu kuruluşu mu?

CAS, özel sektör kuruluşu mu?

Başsavcılığın görüşü “özel sektör” kuruluşu olduğu yönünde.

Kurumu “ballı sözleşme ile yöneten” KTHY tabutuna son çiviyi çakan Fikret Çavuşoğlu;

Şimdi de CAS’ın kapısına kilit vuruyor.

Çavuşoğlu, inanılmaz ballı bir sözleşme ile göreve gelmiş…

Maaşı, telefonu, benzini, yurt dışı uçuşları, kaldığı oteller, hep birinci sınıf…

Bunları tek tek ödetmiş CAS’a…

Birileri gidip

Ombudsman, başvuru üzerine CAS’ı denetlemek istedi… Ancak, Fikret Çavuşoğlu, “CAS özel bir şirkettir, devlet ile bağı yoktur” yazısı ile, denetimi engelledi

Denetçileri sokmadı

Aşırı lüks tüketim ve aşırı istihdam konularını, CAS’ın duyarlı personeli Ombudsman’a şikayet edilmiş.

Ombudsman da CAS’ı denetlemek için izin istedi.

Gelin görün ki, bu denetim girişimi de, bizzat CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu tarafından engellendi.

Çavuşoğlu, uzun uzun CAS’ın özel bir şirket olduğunu anlattı.

Ogün…

Belki Ombudsman’ın bir denetim yapmasına izin verilseydi.

Belki de bugün CAS’ı kurtarma şansı oldu.

Ama gelin görün ki, artık o şans da kalmadı…

CAS’ın hizmet vereceği tek bir uçak yok…

Bir kurum, nasıl yerle bir edilir…

Tam bir yöneticilik dehası…

Başsavcılık, CAS için ikinci kez, “özel şirket, kamu parası aktarılamaz” görüşü sundu

Kim hesap verecek?

Şimdi…

137 çalışan ne yapacağını bilmiyor.

“Sizi işten attık” deyen yok…

“Artık gelmeyin” deyen de yok.

Fikret bey…

Ki düne kadar, “kendisini denetimden arındırsın” diye, “burası özel bir kuruluştur” derken…

Bugün, “Bu çalışanı devlete alın” diyor…

Mümkün değil.

CAS, kar eden bir devlet şirketi olarak sürece başladı…

Zaman içerisinde hisse devirleri ile özel bir şirke olarak yoluna devam etti.,

Zaten Başsavcılık görüşü de bu yönde…

“CAS kesinlikle özel bir şirketti”…. Nokta…

Şimdi…

Birileri, çalışanın da mağduriyeti üzerinden siyaset devşiriyor.

Kötü yönettikleri, batırdıkları…

Ama bu sürede her türlü nimetinden yararlandıkları şirketin yükünü, kamuya yıkmaya çalışıyor.

Çalışanlar ise mağdur.

Eve ekmek gitmiyor.

Birlerinin “CAS ile ilgili nihai” kararı vermesini bekliyor…

Zira;

Serdar Denktaş’a gidiyorlar, “halledeceğiz, rahat olun” diyor…

Başbakan;

“Burası özel şirket” diyor.

Ha…

Bir de şu var…

İstanbul Handling çatır çatır işini yapıyor.

Hem de devlet imtiyazı olmadan.

Yeterli sayıda istihdamla…

İyi hizmet…

Hem de kar ederek…

Şimdi oturalım ve CAS konusunu bir daha düşünelim.

Resmen talan etmişler, gül gibi şirketi…

Şimdi de çalışanın mağduriyeti kullanılarak, kendi ayıplarını ört- bas etmeye çalışanlar var…

Hem de utanmadan, çalışanla birlikte yürüyerek…