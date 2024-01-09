İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses ile yeni kare
Şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli'nin heyecanı günden güne büyüyor. İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Şefkatli, eşiyle asansörde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
09/01/2024
İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İkiz annesi olmaya hazırlanan ünlü isim, iki oğlu olacağını duyurmuştu.
"YAŞASIN SON AY"
Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, doğuma sayılı günler kala eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
İdo Tatlıses ile asansörde poz veren ünlü isim, paylaşımına "Ocak ayında tişörtle geziyorum. Yaşasın son ay" notunu düştü.
MASMAVİ BABY SHOWER PARTİSİ
Öte yandan ğullarına İbrahim ve Sinan adını vereceklerini açıklayan Yasemin Şefkatli, birkaç hafta önce baby shower partisi organize etmişti.
Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, kendisine yardım eden herkese teşekkür etmişti. Şefkatli'yi baby shower partisinde yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.