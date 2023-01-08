İkiz çocuklarını ayırmak için geçici dövme yaptı, ortalık karıştı

Üç çocuk annesi bir anne, ikiz oğullarını ayırt edebilmek için dövme yaptırmakla ilgili bir şaka yapınca eleştirilerin odağı oldu.

ABD’de yaşayan üç çocuk annesi Jennifer, ikiz bebeklerini bir dövme salonuna götürdüğünü ancak eve gönderildiğini söyleyerek şaşkınlık yarattı.

TikTok hesabında paylaşım yapan anne, videosunda “Onları oraya götürdüğümde adam ‘hayır, 18 yaşında veya daha büyük olmalı, filan, falan, falan’ dedi.” dedi.

Bunun üzerine ikizlere evde geçici dövme yapmaya karar veren annenin şaka amaçlı videosu viral oldu ve yüzlerce kişi gerçek dövme yaptığını düşündüğü için onu eleştiren yorumlar bıraktı.

Bir kadın, “Bu korkunç, bebeklerini bir dövme salonuna götürdüğüne inanamıyorum. Kötü ebeveyn” diye yazarken bazıları sahte dövmelerin de “tehlikeli bir fikir” olduğunu söyledi.

“Bu şeylerin içinde çok fazla kötü kimyasal var, lütfen bunları çocuklarınızın üzerinde kullanmayın” diyen bir kullanıcı da, ikizlerin oje, elbise, bileklik, küpe gibi nesneler sayesinde ayırt edilebileceği fikrini verdi.

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08/01/2023 19:14