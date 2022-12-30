"İkizim öldü ve her bayramda onun gibi davranarak büyükanne ve büyükbabamı aramak zorundayım"

Bir TikTok kullanıcısı, kardeşinin üç yıl önce vefat ettiğinden habersiz büyükanne ve büyükbabasının yanında ölmüş ikiz kız kardeşi gibi davrandığını açıkladı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, ​Annie Niu'nun bu hafta başında paylaştığı viral TikTok videosu, 8 milyondan fazla görüntüleme, yaklaşık 2 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.

Videoda, bayramlarda büyükanne ve büyükbabasını aradığı ve ölmüş kız kardeşi gibi davrandığı görülüyor.

TikTok'taki videodaki metinde "Bakış Açısı: ikiz kız kardeşin üç yıl önce vefat etti ama sen hâlâ büyükanne ve büyükbabana söylemedin, bu yüzden şimdi onları her bayramda kardeşin gibi davranarak aramak zorundasın" ifadeleri yer alıyor.

Niu, ismini vermediği kız kardeşini üç yıl önce beyni ya da omuriliği sararak ölüme yol açabilen bir enfeksiyon olan menenjit nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

Büyükanne ve büyükbabasının kardeşinin ölümünden hiç haberdar olmadığını belirten Niu, onları bu acıdan kurtarmak için kız kardeşi gibi davrandığını söyledi.

TikTok videosu iç ısıtan tepkiler alırken, pek çok kullanıcı sempati ve anlayış gösterdi. Ama bazıları da büyükanne ve büyükbabasına yalan söylediği için Niu'yu sorguladı.

Bir kullanıcı videoyu en "yürek burkan ama iç ısıtan hikaye" diye tanımladı.

Başka bir yorumdaysa "Çok üzgünüm Annie, acı verici olsa da büyükanne ve büyükbabanı korumak için bunu yapman çok özverili bir davranış" ifadeleri yer aldı.

Niu, pazar günü başka bir video paylaşarak 98,6 bin takipçisine durumunu açıkladı. İkizlerin son derece yakın olduğu büyükanne ve büyükbabasının şokla başa çıkamayabileceğini ve bunun sağlıklarını etkileyebileceğinden korktuğunu söyledi.

Diğer videoda Niu, "Ölmeyi hak etmiyorlar ve onlara söylerseniz bunun gerçekleşmeyeceğini garanti edemezsiniz" dedi.

Beni ve kız kardeşimi esasen büyükannem ve büyükbabam büyüttüğü için onlarla çok yakındık.

Niu, "Muhtemelen onları neden ziyaret etmediğiyle ilgili bahaneler uydurmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

TikTok kullanıcısı, yaşlıları şoke edici haberlerden korumanın kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.

Birçoğunuz anlamıyor; bu Asya kültüründe gerçekten yaygın. Yaşlıları korkutucu haberlerden korumaya çalışıyoruz.

Ayrıca büyükanne ve büyükbabasını korumanın ve kız kardeşi gibi davranmanın kendisini iyileştirdiğini söyleyen Niu, kardeşini rüyalarında gördüğünü de belirtti.

TikTok kullanıcısı, "Neredeyse her gece onu rüyamda görüyorum, bu yüzden hayatımın yarısını hâlâ onunla geçiriyormuşum gibi davranıyorum çünkü onu her gece görüyorum" derken gözleri doldu.

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30/12/2022 20:23