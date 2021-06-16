İkizler, aynı adamla evlenebilmek için ülke arıyor!

Avustralyalı tek yumurta ikizleri, ABD menşeli reality show'da aynı adamla nişanlandı.

35 yaşındaki Anna ve Lucy DeCinque, 2011'den beri beraber oldukları 37 yaşındaki elektrikçi Ben Byrnes'le evlenecek.

Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan üçlü, "en saplantılı ve ayrılmaz kardeşlik ilişkilerini" inceleyen televizyon dizisi Extreme Sisters'ın son bölümünde nişanlandı.

Byrnes, ikizlerle yaptığı romantik park pikniği esnasında o soruyu sordu ve her ikisine de üç halkadan oluşan birer yüzük takdim etti. İki kadının yüzüğünün de orta halkasında büyük, yuvarlak elmaslar vardı.

Byrnes, üç halkanın üçünü sembolize ettiğini belirterek şunları ekledi:

Anna, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Lucy, benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle de geçirmek istiyorum. Sizi seviyorum, ikinizi de seviyorum.

Çokeşlilik Avustralya'da yasal olarak tanınmıyor fakat ikizler "Malezya, Endonezya veya Amerika'nın bazı bölgelerinde" evlenebileceklerini ileri sürdü.

Malezya'da çokeşlilik gayrimüslimler için yasak, Endonezya'daysa herkes için yasal. Çokeşlilik ABD'nin 50 eyaletinin hepsinde yasak ve para cezası, hapis cezası veya ikisiyle birden cezalandırılabiliyor.

Byrnes, nişanlılarına, onları "mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğuna" dair söz verdi.

Bunun yanı sıra Anna ve Lucy, aynı zamanda hamile kalmak istediklerini, bunu tüp bebek yoluyla yapmayı planladıklarını ve yıllardır istediklerini söyledi.

Instagram'da paylaştığı bir videoda ikilinin birlikte hamilelik testi yaptığı görülüyor. Ama ikisinin testinin sonucu da negatif geliyor.

Anna, hamile kalması halinde Lucy'nin de "kesinlikle hemen hamile kalacağını çünkü vücutlarının aynı olması gerektiğini" söyledi ve ekledi:

Bunu kesinlikle gerçekleştirmeye çalışırız.

Kız kardeşler daha önce 2019'da Avustralya's Today programında aynı anda hamile kalma planlarından bahsetmişti.

Ortak gebeliğe çabalamanın zor olabileceğini kabul eden kardeşler, "Ben üzerinde çok fazla baskı olacağını" eklemişti.

Kardeşler şunları söylemişti:

Aşk aşktır, hepimiz yetişkiniz. Annemiz aslında bizi doğal yollarla doğurmaya ikna ediyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum.

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16/06/2021 11:32