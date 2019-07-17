İkizler ayrıldı

Pakistan’da kafalarından yapışık olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki ikizler, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen 50 saatlik 3 ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. İlki Ekim 2018’de, ikincisi ise

11 Şubat’ta olmak üzere 3 büyük ameliyat geçiren ve bu ay başında taburcu olan Safa ve Merve Ullah adlı kız çocuklarının operasyonuna 100 kadar doktor ve sağlık personelin katıldığı açıklandı.

ÇOCUKLARIN BİREBİR KOPYASI ÇIKARILDI

Operasyonun başarı şansını arttırmak için ameliyattan önce sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların birebir anatomik kopyaları çıkarıldı. Sonrasında ise 3D yazıcıyla çıkarılan plastik modeller üzerinde prova yapıldı. Ameliyat esnasında Merve’nin beynindeki kan akışının yeterli seviyeye ulaşmamasının ardından sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığı belirtildi. Ameliyatın son aşamasında ise çocuklara kendi kemiklerinden kafatasları yapıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası ikizler kısa süre önce hastaneden taburcu edildi.