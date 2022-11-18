İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü

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18/11/2022

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İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü

İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentinde sergilenen, Andy Warhol tarafından boyanan bir araca 8 kilo un döktü.

İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentinde bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir arabanın üzerine un attı.

Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine 8 kilo un döktü.

Gruptaki diğer 2 kişinin ise ellerini yere yapıştırmasının ardından güvenlik görevlileri tarafından sürüklendiği görüldü.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken, sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.

18/11/2022 20:24
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TAGS: İklim aktivistleri, Andy Warhol’un tasarımına 8 kilo un döktü
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