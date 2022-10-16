İklim aktivistleri, Van Gogh'un tablosuna çorba döktü

İngiltere başkenti Lonra'da iklim aktivistleri, ünlü ressam Van Gogh'un Ulusal Galeri'de sergilenen "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlattı. İngiltere hükümetinin tüm yeni petrol ve gaz projelerini durdurması için yapılan eylemin ardından aktivistler tutuklandı.

İngiltere hükümetinin fosil yakıt üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti Just Stop Oil (Petrolü durdurun) grubu, tarihi sanat eserlerini hedef aldığı eylemlerine devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlattı, daha sonra ellerini duvara yapıştırdı.

Aktivistlerden biri, "Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz?" dedi.

"SANAT YAŞAMDAN DAHA MI DEĞERLİ"

Just Stop Oil grubundan yapılan açıklamada, eylemin İngiltere hükümetinin tüm yeni petrol ve gaz projelerini durdurmasını talep etmek için gerçekleştirildiği duyurdu. Dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntıların ve iklim krizinin nedeninin petrol ve gazdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Sanat yaşamdan ve yemekten daha mı değerli? Hızla yükselen gaz fiyatları nedeniyle milyonlarca İngiliz aile, bu kış bir kutu çorbayı ısıtamayacak durumda olacak" ifadeleri kullanıldı.

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16/10/2022 13:59