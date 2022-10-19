İklim değişikliği kaynaklı yeni rekabet: Keçiler koyunlara karşı

Küresel ısınma hem insanlar hem de hayvanlar için birçok tehlike barındırıyor. Bunlar arasında sınırlı kaynaklar de yer alıyor. ABD'nin batısındaki Rocky Dağları'nda koyunlar ve keçiler arasında iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıktığı düşünülen çetin bir mücadele başladı. Yaklaşık 400 metre yükseklikteki kayalar arasında süren mineral savaşı, bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Kolorado Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2 bin 400 kilometre uzunluğundaki bir alanda dağ keçileri ve büyük boynuzlu koyunların mineral yatakları üzerindeki mücadelesini gözlemledi ve kayıt altına aldı.

The Guardian'ın haberine göre sıradağlardaki buzulların hızla erimesi, bölgede tuz ve potasyum birikintilerini açığa çıkardı. Bu minerallerin hem keçi hem de koyunlar için önemli besin maddeleri olduğu biliniyor.

Yaklaşık 400 metre yükseklikteki kayalar arasında süren mineral savaşında dağ keçilerinin üstünlük sağladığı tespit edildi.

Gözlemlenen karşılaşmaların yüzde 98'inde keçilerin galip geldiği belirtildi.

Araştırma ekibine liderlik eden Joel Berger, çatışmaların yoğunluğu karşısında "şaşkına döndüğünü" ifade etti.

DAĞ KEÇİLERİ GALİP GELDİ

Independent Türkçe'deki habere göre Yaban Hayatı Koruma Derneği ve Kolorado Üniversitesi'nde görev alan Berger, dağ keçilerinin kurduğu üstünlüğü şöyle anlattı:

Onlar bu dağların baş belası. Kılıç benzeri boynuzları var. Daha cesur, daha agresifler.

Bölgedeki koyunlar, dağ keçileriyle kabaca aynı boyutta. Ancak uzun ve kavisli boynuzlara sahip. Keçilerin boynuzları ise daha kısa ve sivri. Bu nedenle karşılaşmalarda üstünlük sağlıyorlar. Geçen yıl Kanada'da bir dağ keçisi, karşılaştığı boz ayıyı öldürmeyi başarmıştı.

Yabani keçi ve koyunlar birlikte yaşadıkları ortamlarda normalde çatışmaya girmekten kaçınıyor.

Ancak buz kütlelerinin çekilmesiyle ortaya çıkan mineraller bu durumu değiştirdi ve keçiler genellikle minerallerin etrafından koyunları kovmaya başladı.

Kayalıklarda ustaca hareket edebilen bu hayvanlar, ortaya çıkan yeni kaynaklar için daha yükseğe çıkabiliyor.

"ÇATIŞMALAR BAŞLADI"

Berger, "Kısa bir süre önce bu alanlar buz ve karla kaplıydı. Şimdi açıldılar ve çatışmalar başladı" diye konuştu:

Bu türlerin hiçbiri doğrudan çatışmayı tercih etmez. Ama şu anda olan bu.

Küresel ısınma nedeniyle 20. yüzyılda Rocky Dağları'nda yaklaşık 300 büyük buz kütlesi ortadan kayboldu.

Üstelik erime hızlanarak devam ediyor. Uzmanlara göre 30 ila 40 yıl içinde sıradağlardaki tüm büyük buz oluşumlarının tamamen erimesi kaçınılmaz.

Berger, küresel ısınmanın su kaynaklarını da azalttığını ve dünyanın çeşitli bölgelerinde filler ve gergedanlar arasında da çatışmaları tetikleyebileceğini belirtti:

İster insanlar ister insan olmayan memeliler olsun, iklim değişikliğinin tüm geleceği yeniden şekillendirdiğini biliyoruz.

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19/10/2022 08:50